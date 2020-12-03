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03.12.2020 - 13:13 | | DHA

Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarmayı görünce intihara kalkıştı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı ağabeyi A.A.’yı av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen S.A., saklandığı eve gelen jandarma ekiplerini görünce, pompalı tüfeğiyle dama çıkarak intihar edeceğini söyledi. Jandarma ekipleri tarafından ikna edilen S.A. gözaltına alındı.

Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarmayı görünce intihara kalkıştı

Adana İmamoğlu İlçesine bağlı Otluk Mahallesi’nde önceki gün ağabeyi A.A. ile tarlada çalışırken miras yüzünden tartışan S.A.’nın, ağabeyini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yapan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.’nın Çörten Mahallesi’ndeki kayınbiraderine ait evde saklandığını tespit etti.

 Ekipleri gören S.A., evin damına çıktıktan sonra teslim olmayacağını belirterek av tüfeğiyle intihar edeceğini söyledi. Ekipler tarafından ikna edilen S.A., daha sonra gözaltına alındı.

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