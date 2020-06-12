MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ağadere Müzesi törenle açıldı
ABONE OL
12.06.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ Gelibolu

Ağadere Müzesi törenle açıldı

Çanakkale Kara Savaşları’nın geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda bulunan Ağadere Hastane Şehitliği’nde, Türk Kızılay tarafından oluşturulan “Ağadere Müzesi” düzenlenen törenle açıldı.

Ağadere Müzesi törenle açıldı
GÖKHAN KARAKAŞ Gelibolu

Türk Kızılay’ın 152’inci yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. Demircan, “Kızılay’ın kendisini ortaya çıkardığı yer Çanakkale’dir. Kızılay en zor zamanlarda bizim iyilik kültürümüzü yaşayan ve yaşattıran bir kurum. Ağadere’de akan kanlar, kurtarılan ve kaybedilen canlar yeniden yeşeren devletimizin can suyu oldu” ifadelerini kullandı. Kınık ise şunları söyledi:

“İyiliğin amiral gemisi Türk Kızılay, 11 Haziran 1868 yılında topraklarımızda her cephede her noktada sıkıntıların baş gösterdiği, milletimizin var olmak için çabaladığı sıkıntılı dönemlerde kuruldu. Ağadere, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının en zorlu şahitliğinin yapıldığı nokta. Buraya gelen her asker Hilal-i Ahmer merkezinde sağlık muayeneleri yapılır daha sonra cepheye sevk edilirdi. Burası Armagedon zırhlısı ve İngiliz uçakları tarafından iki kez vurulmuştur. Bütün bu zorluklara rağmen Hilal-i Ahmerciler bu noktadan 150 bin askeri nakletmiştir. 5 bine yakın şehidimizin burada yattığını tahmin ediyoruz. Burası yaşayan bir vatandır.”


Ağadere Müzesi törenle açıldı


Çankırı'da zehir tacirlerine darbeÇankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bodrum'da aç kalan domuzlar şehre indi

Bodrum'da aç kalan domuzlar şehre indi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

Polise çarpıp kaçan otomobilden bakın neler çıktı?

Polise çarpıp kaçan otomobilden bakın neler çıktı?

Sıradaki Haber