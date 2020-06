Ağadere Müzesi törenle açıldı

Türk Kızılay’ın 152’inci yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. Demircan, “Kızılay’ın kendisini ortaya çıkardığı yer Çanakkale’dir. Kızılay en zor zamanlarda bizim iyilik kültürümüzü yaşayan ve yaşattıran bir kurum. Ağadere’de akan kanlar, kurtarılan ve kaybedilen canlar yeniden yeşeren devletimizin can suyu oldu” ifadelerini kullandı. Kınık ise şunları söyledi:



“İyiliğin amiral gemisi Türk Kızılay, 11 Haziran 1868 yılında topraklarımızda her cephede her noktada sıkıntıların baş gösterdiği, milletimizin var olmak için çabaladığı sıkıntılı dönemlerde kuruldu. Ağadere, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının en zorlu şahitliğinin yapıldığı nokta. Buraya gelen her asker Hilal-i Ahmer merkezinde sağlık muayeneleri yapılır daha sonra cepheye sevk edilirdi. Burası Armagedon zırhlısı ve İngiliz uçakları tarafından iki kez vurulmuştur. Bütün bu zorluklara rağmen Hilal-i Ahmerciler bu noktadan 150 bin askeri nakletmiştir. 5 bine yakın şehidimizin burada yattığını tahmin ediyoruz. Burası yaşayan bir vatandır.”