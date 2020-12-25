AGİ ne kadar? 2021 AGİ zammı ne zaman belli olacak? Bekar, evli ve çocuklu AGİ ücretleri

2021 AGİ ücretleri ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücrete yapılacak olan zammın belli olmasıyla birlikte AGİ ücretlerinde de değişiklik yaşanacak. Asgari ücret için yapılan 3. toplantı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Son toplantı ise gelecek hafta yapılacak. 2021 Asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte AGİ 2021 de belli olacak. Peki şuan AGİ ne kadar? İşte 2020 AGİ ücretleri.

2020 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NEDİR?

AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.