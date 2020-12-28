AGİ ne kadar oldu, kaç TL 2021? AGİ asgari ücrete dahil mi (2825 TL'ye), kimlere verilir?
AGİ 2021 ücretleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bugün 202!de geçerli olacak asgari ücret tutarı açıklandı. 2021'de asgari ücret 2825 TL olacak. Asgari ücrete gelen zam sonrasında AGİ rakamları da belli oldu. Peki 2021 AGİ zammı ne kadar, kaç TL? AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. 2020 yılında berk bir çalışanın AGİ ücreti 220,73 TL olmuştu. 2021 senesinden geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasından sonra yeni AGİ tutarları araştırılmaya başlandı. Peki bekar, evli veçocuklu çalışanların 2021 AGİ ücreti ne kadar, kaç TL?
BRÜT-NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş net olarak açıkladı.
AGİ ÜCRETLERİ 2021
Bekar AGİ ücreti: 268TL
Evli eşi çalışmayan AGİ ücreti: 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ ücreti: 362 TL TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ ücreti: 402 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL TL
Evli eşi çalışan AGİ ücreti: 268 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ ücreti: 308 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ ücreti: 348 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ ücreti: 402 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ ücreti: 429 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL