Ağır işler, orta nitelikteki ve hafif işler neler? Ağır, orta, hafif işler ne kadar asgari ücret alacak 2021?

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılmaya devam ediliyor. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarı ile ilgili bir detayı paylaştı. Açıklama sonrasında Ağır işler, orta işler ve hafif işlerin ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Peki ağır, orta, hafif işler neler ve ne kadar asgari ücret alacaklar 2021?

AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANLAR NE KADAR ASGARİ ÜCRET ALACAK 2021?

TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

ORTA NİTELİKLETİKİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR NE KADAR ASGARİ ÜCRET ALACAK?

Orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, olarak hesaplandığını açıkladı.

HAFİF İŞLERDE ÇALIŞANLAR NE KADAR ASGARİ ÜCRET ALACAK?

Hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

AĞIR İŞLER NELER?

Madencilik, taş ocakları,, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi ağır iş statüsündeki işlere girmektedir.

ORTA İŞLER NELER?

Orta statüdeki işler de aşağıdaki gibidir;

Seracılık, tarım ürünleri üretiminde çalışanlar

Kereste ve odun işleri

Balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması

Kil, kum ve çakıl ocakları, kum yıkama ve eleme işleri

Kireç ocakları ve kireç imali

Elle yapılan maden ayıklama işleri

Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayi, pamuk işleme işleri; yün ipliği imali ve yünlü dokuma sanayi

Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali

Madeni ya da metalden mobilya üretimi

Kauçuk ve lastik mamulleri imali

Plastik köpük ve sünger imali, lastik köpük eşyaları üretimi

Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş topraktan kap kacak imali

Posta, tel veya radyo, GSM ile haberleşme ve baz istasyonlarında yapılan işler

Plastik ham madde imali

Nebati ve hayvani ham yağ ve rafine yağ üretimi ve entegre yağ üretimi

Şeker pancarı ve kamışından şeker imali, şeker fabrikaları

Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların tasfiyesi ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri

Mezbahalar, tavuk ve diğer kümes hayvanları kesme işleri

Tornacılık ve tesviyecilik

Hayvancılık işleri

HAFİF İŞLER NELER?

-Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler

-Hediyelik eşya üretimi

-İnşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı

-Makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı

-Madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı

-Mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı

-Giyecek ve ayakkabı toptancılığı

-Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı

İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve Spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı

-Yiyecek maddelerinin satışı

- Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı

-Giyim eşyası satan mağaza ve iş yerlerinde çalışanlar

-Beyaz eşya, mutfak aletleri satışı yapanlar

-Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek parçalarının perakende olarak satış işleri

-Oyuncak ve spor malzemesi ve benzeri maddelerin satışı

-Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek ve kooperatif ve müesseselerde yapılan işler

-Her türlü sigorta işleri

-Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu

-Nakliyat acenteliği

-Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglarda yapılan işler

Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler

-Müzeler ve kütüphanelerinde yapılan işler

-Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlarda yapılan işler

-Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri

-Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler

-Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler

-Terzicilik, tamircilik, çiçekçilik

-Mağaza ve market çalışanları

-Sinema, tiyatro hizmetleri çalışanları -Fırın, tatlı, kuru yemiş, meşrubat üretimi çalışanları.