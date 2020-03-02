MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ağrı, Van ve Hakkari'de bugün okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı?
ABONE OL
02.03.2020 - 01:23 |

Ağrı, Van ve Hakkari'de bugün okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı?

Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı devam ediyor. Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler herhangi bir tatil haberi olup olmadığını merak ediyor. Sık sık sorulan soru ise "Bugün okullar tatil mi?" şeklinde...

Ağrı, Van ve Hakkari'de bugün okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı?

 

Kar yağışı Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Ağrı, Van ve Hakkari kar yağışının etkisi altında... Bu nedenle hem öğrenciler hem de veliler "bugün okullar tatil mi?" diye soruyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı, Van ve Hakkari ile ilgili henüz kar tatili haberi gelmiş değil. Valiliklerden de bir açıklama yok. Tatil haberlerini takip etmek için aşağıda bulunan valiliklerin resmi sitelerini kontrol edebilirsiniz.

AĞRI VALİLİĞİ

VAN VALİLİĞİ

HAKKARİ VALİLİĞİ

 

    Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

    İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    300 ameliyat sonra su içti

    300 ameliyat sonra su içti

    Sıradaki Haber