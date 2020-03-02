Ağrı, Van ve Hakkari'de bugün okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı?

Kar yağışı Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Ağrı, Van ve Hakkari kar yağışının etkisi altında... Bu nedenle hem öğrenciler hem de veliler "bugün okullar tatil mi?" diye soruyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı, Van ve Hakkari ile ilgili henüz kar tatili haberi gelmiş değil. Valiliklerden de bir açıklama yok. Tatil haberlerini takip etmek için aşağıda bulunan valiliklerin resmi sitelerini kontrol edebilirsiniz.

AĞRI VALİLİĞİ

VAN VALİLİĞİ

HAKKARİ VALİLİĞİ