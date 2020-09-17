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17.09.2020 - 09:20 | | İHA

Ağrı'da karantina kurallarına ihlal eden 3 kişiye ceza yağdı!

Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da karantina kurallarına ihlal eden 3 kişiye ceza yağdı!

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 196 personelin katılımıyla 545 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 83 ticari taksi ile 219 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 456 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

 

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