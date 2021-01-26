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26.01.2021 - 10:09 | | DHA

Ahır yapımı sırasında bulduğu ‘taşların’ gizeminin çözülmesini istiyor

Kars'ta yaşayan Sezgin Ancı, ahır temeli sırasında bulduğu ve üzerlerinde çeşitli figür ve resimlerin olduğu taşların değerli olduğunu söyleyerek incelenmesini istedi.Taşlarda Hz. İsa'nın kanatlı resmi, Meryem Ana ve kutsal kase gibi figürlerin yanı sıra değişik şekillerde objeler de görülüyor.

Ahır yapımı sırasında bulduğu ‘taşların’ gizeminin çözülmesini istiyor

Merkez Halitpaşa Mahallesi’nde yaşayan Sezgin Ancı, bir süre önce ahır yapmak için temel kazdığı sırada, üzerlerinde çeşitli figür ve resimler olan taşlar buldu.

Çıplak gözle ilk bakıldığında ne olduğu anlaşılmayan fakat dikkatlice incelendiğinde 3 boyutlu olduğu ve içlerinde gizli resimlerin bulunduğu taşlarda Hz. İsa'nın kanatlı resmi, Meryem Ana ve kutsal kase gibi figürlerin yanı sıra değişik şekillerde objeler de görülüyor. Taşların üzerinde fil, köpek, geyik, boğa olarak tasvir edilmiş resimler de yer alıyor.

'BİLİM İNSANLARININ DİKKATLE İNCELEMESİ LAZIM'

Arazisinde ahır yapımı için temel kazısı sırasında taşları bulduğunu belirten Sezgin Ancı, "Taş biçiminde fakat kırık bir tandırın içinde olması ve kül içerisinde olması dikkatimi çekti. Müzeye getirdiğimde taş olarak isimlendirdiler ama ben bunların üzerinde belirli bir zaman sonra yoğunlaştım ve insan eliyle yapıldığından şüphelendim. Ben bunların pişmiş toprakla yapıldığına inanıyorum. Bunlar daha sonra taş şeklini almışlar. Ben bunların Maden Tetkik Arama’ya (MTA) göndererek kimyasal yapısını incelettirdim. Tarihlendirilmesi için de Ankara Üniversitesi'ne gönderdim. TÜBİTAK'ta tarihlendirilmesi gerektiğini belirttiler. Bu objeleri bilim insanlarımızın dikkatle araştırmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde bende olması bir şeyi değiştirmez. Bunlar incelenmeli ve ne zaman ne şekilde yapıldığının, içlerinde nelerin olduğunun teknolojik imkanlarla belirlenmesi gerek. Ben bunların tarihi bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Değerli taş da olabilirler çünkü içlerinde ayrıntılar var. Bunları çözmek benim tek başıma yapacağım bir iş değil" diye konuştu.

'DİKKAT ÇEKEN RESİMLERİ BARINDIRIYOR'

Taşların detaylı incelenmesinden farklı sonuçlara ulaşılabileceğini kaydeden Sezgin Ancı, “Taşlar dikkat çeken resimleri barındırıyor. Kafa insan, gövde kuş, kanadında haç işareti olan taşın stüdyo ortamında yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinesiyle görüntüsü var, orada surat hatları belirgin gözyaşı ve tebessüm ifadesi görülmekte. İşaretli yerde Hz. İsa'nın kanatlı resmi var. Alnında demir tel, arkasında kutsal ışık ve gölge şeklinde kanatlı resim mevcut. Çarmıha gerildikten sonra gökyüzüne yükselişini tasvir eden kanatlı resim. İsa'nın yakınlaştırılmış resmi. Meryem Ana’nın elinde kutsal kase ve yanında erkek çocuk var. Nuh'un gemisi tasviri ters yöne bakan insan suratı ve orta kısmında kapı yeri işaretlenmiş. Ayrıca başka bir taş insan kafasını andırıyor. Kuş kanadında haç işareti objenin diğer yüzü, işaretli yer gözler, kanatları var. Melek olarak tasvir edilmiş. İnsan kafası, Mısır firavunu tasviri işaretli yerde gözler dikkatli bakıldığında belirgin şekilde görülüyor" dedi.

 

Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.
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