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21.01.2021 - 01:28 |

Ahmet Mete Işıkara kimdir, nereli? Deprem Dede ne zaman öldü, hastalığı neydi?

Ahmet Mete Işıkara, 'Deprem Dede' adıyla biliniyordu. Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Işıkara, Mersin'de doğdu. Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik bölümünde tamamladı. Deprem Dede Ahmet Mete Işıkara kaç yaşında vefat etti?

Ahmet Mete Işıkara kimdir, nereli? Deprem Dede ne zaman öldü, hastalığı neydi?

Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Mete Işıkara, 1999 Gölcük depremindeki çabası sonrası toplumda 'Deprem Dede' adıyla anılmaya başladı. Bir süredir tedavi gören Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, 2013 yılından hayatını kaybetti. Ölüm yıl dönümünde Deprem Dede kimdir merak ediliyor. İşte, Ahmet Mete Işıkara hastalığı...

AHMET METE IŞIKARA KİMDİR?

Işıkara (Deprem Dede), 22 Ekim 1941 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 1959 yılında Mersin Lisesi'nden, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin jeofizik bölümünden mezun oldu. Aynı sene, mezun olduğu bölüme asistan olmuştur. Ardından birçok grup ve komitede görev aldıktan sonra, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlayarak müdür yardımcısı; 1991 yılında da müdür olmuştur. 1999 Gölcük depremi sonrasında toplumu bilinçlendirme konusunda çalışmalar yaptı ve Deprem Dede ismiyle tanındı. 21 Ocak 2013 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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