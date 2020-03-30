Aile Arasında konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında nerede çekildi?
Bugün Show TV'de Çukur yayınlanmazken yerli komedi filmi saat 20.00'de ekrana gelecek. Bu nedenle yayın akışında filmi görenler Aile Arasında konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında nerede çekildi? sorularını cevaplıyor.
Senaryosunu Gürse Birsel'in yazdığı; yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı Aile Arasında bu akşam ekranlara gelecek. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı film hakkındaki detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Aile Arasında konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında nerede çekildi?
AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU
Fikret ve Solmaz’ın 21 yıllık ilişkileri aynı gün sona erer ve ikili birbiriyle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret’e Solmaz’ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Engin Günaydın – Fikret “Fiko”
Demet Evgar – Solmaz
Erdal Özyağcılar – Haşmet Kurt
Devrim Yakut – Mükerrem Kurt
Fatih Artman – Emirhan Kurt
Şevket Çoruh – Necati “Neco” Balcılar
Gülse Birsel – Mihriban
Derya Karadaş – Leyla
Su Kutlu – Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri – Behiye
Devin Özgür Çınar – Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu – Kahraman Kurt
Rıza Akın – Muharrem Aladağ
Arif Erkin – Dede
Erdal Cindoruk – Ruhi
Ünal Yeter – Okan
AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?
Aile Arasında filminin büyük bir bölümü Adana'da çekilirken, kimi sahneleri ise İstanbul'un Cihangir semtinde çekildi.