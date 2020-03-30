Senaryosunu Gürse Birsel'in yazdığı; yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı Aile Arasında bu akşam ekranlara gelecek. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı film hakkındaki detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Aile Arasında konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında nerede çekildi?

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU

Fikret ve Solmaz’ın 21 yıllık ilişkileri aynı gün sona erer ve ikili birbiriyle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret’e Solmaz’ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Engin Günaydın – Fikret “Fiko”

Demet Evgar – Solmaz

Erdal Özyağcılar – Haşmet Kurt

Devrim Yakut – Mükerrem Kurt

Fatih Artman – Emirhan Kurt

Şevket Çoruh – Necati “Neco” Balcılar

Gülse Birsel – Mihriban

Derya Karadaş – Leyla

Su Kutlu – Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri – Behiye

Devin Özgür Çınar – Gülümser Kurt

Deniz Hamzaoğlu – Kahraman Kurt

Rıza Akın – Muharrem Aladağ

Arif Erkin – Dede

Erdal Cindoruk – Ruhi

Ünal Yeter – Okan

AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile Arasında filminin büyük bir bölümü Adana'da çekilirken, kimi sahneleri ise İstanbul'un Cihangir semtinde çekildi.