Ailesi evlat nöbeti tutarken teslim oldu, yardım edenlerin isimlerini verdi: 5 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya 2015 yılında katılan ve ailesi HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir örgüt üyesi, geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadesinde de kendisine yardım edenlerin isimlerini verdi.

Bu kapsamda harekete geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Diyarbakır, Mardin, Adana ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon yaparak, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.