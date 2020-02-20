MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu
ABONE OL
20.02.2020 - 17:06 | | DHA

Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya'da Hamza Emre Özer (24), ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Özer'in ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6567 Sokak'ta bulunan gecekonduda ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Emre Özer, dün gece ilerleyen saatlere kadar bilgisayarda oyun oynadı. Saat 15.30'da odasına giren yakınları tarafından yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu ifade edilen Özer'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

Ömer Halisdemir doğum gününde kabri başında anıldıAnkara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir, doğum gününde öğrenim gördüğü okulun öğrencileri ve vatandaşlar tarafından dualarla anıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Laf atma cinayetinde yeni gelişme!

Laf atma cinayetinde yeni gelişme!

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber