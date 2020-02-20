Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6567 Sokak'ta bulunan gecekonduda ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Emre Özer, dün gece ilerleyen saatlere kadar bilgisayarda oyun oynadı. Saat 15.30'da odasına giren yakınları tarafından yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu ifade edilen Özer'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ömer Halisdemir doğum gününde kabri başında anıldıAnkara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir, doğum gününde öğrenim gördüğü okulun öğrencileri ve vatandaşlar tarafından dualarla anıldı.