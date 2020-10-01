01.10.2020 - 16:27 | | DHA
AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik, koronavirüse yakalandı
AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, vücudunda ağrı hissetmesi nedeniyle dün Çankırı Özel Karatekin Hastanesi'ne başvurdu. Çelik’e hastanede Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Çelik, evinde izole edilerek tedaviye alındı.
Çelik, yaptığı açıklamada, "Dün vücut ağrım vardı biraz ondan dolayı tedbir amaçlı Covid-19 testi yapıldı. Testim pozitif çıktı. Şu anda evdeyim, karantina sürecini evde geçireceğim. Herkes mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalı, temizliğine dikkat etmeli. Koronavirüse karşı alınan kurallara riayet edelim" dedi.
MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.