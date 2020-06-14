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14.06.2020 - 19:24 |

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Bingöl depremi uyarısı

Son dakika haberi... CNN TÜRK yayınına katılan; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ben vatandaşlardan şunu rica ediyorum. Artçı sarsıntılar var, evlerden uzak durmakta fayda var. Panik yapmadan, sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Bingöl depremi uyarısı

AK Partili Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Bütün milletimize geçmiş olsun diliyorum. Bu bölge bir deprem bölgesi. İki fay hattının kesiştiği çok riskli bir bölge. Geçmişte de maalesef bazı depremler yaşandı. Bölgeyle kurduğumuz görüşmelerden, insanlar bu konunun kısa sürdüğünü ifade ediyorlar. Bingöl merkez ve Karlıova merkezde yıkım hadisesi rapor edilmiş değil. Ancak Karlıova - Yedisu arasında biraz Erzincan'a yakın bir bölgedir burası; maalesef bir karakolumuzda göçme hadisesi var ve Dinarbey ve Elmalı köyünde yıkım rapor edildi. Hava koşulları da çok uygun değil açıkçası ancak tüm gücüyle ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Çok şükür gelen ölümlü bir haber yok. İnşallah gelmemesini temenni ediyoruz. Önemli olan can kaybı olmaması.

Ben vatandaşlardan şunu rica ediyorum. Artçı sarsıntılar var, evlerden uzak durmakta fayda var. Panik yapmadan, sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmamız lazım"

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