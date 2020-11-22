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22.11.2020 - 17:53 | | AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: İtiraf edemiyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, muhalefetin anayasa değişikliği için çalıştığını ancak bunu açıkça itiraf edemediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: İtiraf edemiyorlar

Usta, Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 7. Olağan İl  Kongresinde yaptığı konuşmada, Burdur'un sanayisinin, tarımının ve  hayvancılığının Türkiye için önemli olduğunu belirterek AK Parti döneminde bu  alanda önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Kendilerinin milletin efendisi olmak için göreve gelmediklerini dile  getiren Usta, AK Parti olarak milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini  bildirdi.

Usta, Türkiye'nin son 20 yılda çok önemli bir mesafe kaydettiğini  vurgulayarak "Milletin iradesinin dışında başka bir irade tanımam" diyen bir  iktidar, bir siyasi parti olarak milletin gücüyle güçlendiklerini belirtti.

Türkiye ve dünya gündeminde şu anda yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının yer aldığını anlatan Usta, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, G20 zirvesinde toplantıya katıldı ve dünya  liderlerinin hiçbirinin söylemediği bir konuyu özellikle vurguladı. 'Aşıyı kim  bulursa bulsun bu insanlığın aşısıdır. İnsanlık için en önemli meseledir. Aşı bu  dünyanın geleceği için önemlidir ve herkese eşit olarak paylaştırılmalıdır. Aşı  ticari bir mesele olarak görülmemelidir.' dedi. G20 zirvesindeki liderlerin  gündemine yeniden soktu. İşte bizi farklı kılan bu. Biz insanı insan olduğu için  severiz."

"MUHALEFETİN GÜNDEMİ ANAYASA"

Tüm dünyanın Kovid-19 salgını ile uğraştığı bir süreçte muhalefet  partililerin ise anayasa çalışması içerisinde yer aldığını belirten Usta,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa için çalışıyorlar ama bunu da açıkça itiraf edemiyorlar.  Bunlar her fırsatta 'Türkiye'yi yeniden eski parlamenter sisteme döndüreceğiz'  diyor. Eğer bunu vadediyorsanız millete, siz kesinlikle ve kesinlikle bir anayasa  çalışması yapıyorsunuz demektir. Bu çalışmaları yaparken kimlerle ortak  olduklarını, kimlere neler vadettiklerini açıklayamıyorlar. Çünkü işin içinde  sırtını PKK'ya, YPG'ye dayayan ve bunu çok net ve açık söyleyen, terör  örgütleriyle iş birliği yapmış HDP ile de birlikte yapıyorlar. Bu ülkenin  bölünmezliği, bütünlüğü önce bizlerin sonra bu vatan için şehit olmuş bütün  şehitlerimizin kanlarıyla bir teminat altındadır. Bizim kimseye verecek bir karış  toprağımız da yoktur. Kimseye de bu ülkeyi böldürmeyiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CANLI BAĞLANTIYLA KATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'un da aralarında  bulunduğu partisinin 5 ildeki il kongrelerine canlı bağlantıyla katılarak  partililere hitap etti.

Tek listenin yer aldığı kongrede, mevcut başkan Volkan Mengi tekrar il  başkanı oldu.

Kongreye, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur  ve partiler katıldı.

 

 

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