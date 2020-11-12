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12.11.2020 - 21:43 | | AA

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Özcan, sosyal medya hesabından, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı paylaşımında bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özcan, "14 gün boyunca evde karantinada olacağım. Sağlık durumum gayet iyi, merak etmeyin." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleşecek AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'ne katılamayacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Özcan, "Kongremize katılamayacağımdan dolayı çok üzgünüm ama kongremiz planlanan yer ve saatte yarın saat 13.30'da Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapılacaktır. Maske, mesafe ve hijyen kuralını uygulamaya devam edelim. Dua eder, dualarınızı beklerim. Allah'a emanet olunuz." ifadelerini kullandı.

Rusya'da AVM'de yangınRusya'da bir AVMde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, AVM çalışanlarının ve müşterilerin zamanında tahliye edildiğini açıkladı.
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