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21.06.2020 - 13:36 | | AA

AK Partili İlçe Başkanı Ali Tekin'in corona virüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin'in yeni tip corona virüs testi pozitif çıktı.

AK Partili İlçe Başkanı Ali Tekin'in corona virüs testi pozitif çıktı

Alınan bilgiye göre, Tekin, şüphe üzerine corona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Tekin, tedavi amacıyla hastaneye götürüldü.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viranşehir ilçe başkanımız Kovid-19'a yakalanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Salgında hastalanan tüm hastalarımıza ve başkanımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Salgına karşı lütfen maske mesafe ve temizlik kurallarını amasız uygulayalım." ifadesini kullandı.

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