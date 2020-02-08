AK Partililerden Başbuğ ve Çiçek için suç duyurusu

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile eski AK Partili vekiller Yahya Doğan, Mehmet Ceylan ve Abdurrahman Müfit Yetkin, suç duyurusu dilekçesinde Başbuğ hakkında hakaret davası açılması talebinde bulundu. Aynı isimler Başbuğ’un yanı sıra, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında da suç duyurusu yaptı.



‘Saygısızlık’



Dilekçede, Başbuğ’un bir televizyon kanalında sarf ettiği “FETÖ’nün siyasi ayağı var mıdır? Yok dersek bu bir gerçeği inkâr olur. 26 Haziran 2009’da bu iki konuyu içeren kanun teklifini kim hazırladı? Bu kanun teklifinin tamamen FETÖ’nün direktifiyle, emriyle hazırlandığını düşünüyorum” sözlerinin, suç duyurusunda bulunan altı isme “hakaret” olduğu savunuldu.



Dilekçede, söz konusu kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin FETÖ’nün direktifiyle hazırlandığı iddiasının TBMM’ye “açık bir saygısızlık” olduğu, “bu nitelikte bir ithamın eski bir Genelkurmay Başkanı tarafından yapılmasının” ise “büyük bir talihsizlik” olduğu ifade edildi. Dilekçede, şunlar kaydedildi: “Kanun tasarı ve değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşma sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır. Milletvekillerinin yasama faaliyetlerinden dolayı suçlanması ancak antidemokratik rejimlerde ve vesayet düzeninin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olabilir. Şüphelinin bu doğrultudaki açıklamaları vesayet düzeni özleminin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki FETÖ’yle mücadele edenleri asılsız ithamlarla itibarsızlaştırmak, FETÖ ile mücadeleye zarar vermekte ve sonucu itibarıyla FETÖ’ye hizmet etmektedir... Şüphelinin açıklamaları, TCK’nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun unsurlarını ihtiva etmektedir. Kamu görevlisine, görevinden dolayı hakaret suçundan TCK’nın 125. maddesinin 3 ve 4. fıkrası uyarınca cezalandırılması gerekmektedir.”



İftira suçlaması



AK Partili 6 isim eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında da suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan dilekçede Çiçek’in, “...Kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, A. Müfit Yetkin, Mustafa Elitaş, Yahya Doğan, Mehmet Ceylan hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Adı geçen şahısların 15 Temmuz kanlı Darbe Girişimi’ne giden hain sürecin aleni hale gelmesini sağlayan yasal düzenlemede görev aldığı, TBMM tutanağı ile sabit olduğu gerçeğinden hareketle FETÖ suç örgütünün siyasi olarak, soruşturulmasını millet adına bekliyoruz” sözlerinin, “iftira” olduğu iddia edildi.