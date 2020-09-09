MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Akar'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu
ABONE OL
09.09.2020 - 19:06 |

Akar'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Akar, şehit generalin 72 yaşındaki annesi Esma Erdoğan ile telefonda görüştü. Şehit generale Allah'tan rahmet dileyen Akar, başsağlığı dileklerini sundu.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanmış, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

1 Ocak 1969'da İstanbul’da doğan Erdoğan, 2019 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi etmiş, 47’nci Komando Tugay Komutanlığına atanmıştı.

Akar'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonuMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca '8 milyonu geçti' dedi ve corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca '8 milyonu geçti' dedi ve corona virüste son durumu açıkladı

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

MİT mensupları ifşa edilmesi davasında karar

MİT mensupları ifşa edilmesi davasında karar

Sıradaki Haber