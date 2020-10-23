Akciğer kanserine karşı ‘ortak akıl’

Türk Akciğer Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye’nin desteğiyle hazırlanan ‘Akciğer Kanserinde Multidisipliner Yaklaşım Raporu’ açıklandı. Raporla, tüm ilgili branşların “ortak akılla” çalışmasına yönelik bir yol haritası sunuldu.



Düzenlenen toplantıda rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdem Göker, raporun akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde mükemmeliyete ulaşılması için yol haritası niteliğinde olduğunu vurguladı. Tedavide mükemmeliyetin yolunun da farklı branşlardan uzmanların birlikte çalışmasından geçtiğinin altını çizen Prof. Dr. Erdem Göker, şunları söyledi:



‘Hastalar dolaşmasın’



“Hastaların ayrı ayrı hekimleri dolaşmalarından ziyade, tüm branşlardaki hekimlerin bir arada tartışıp uzlaşarak her bir hasta için en doğru olanı bulmalarını amaçlıyoruz. Raporumuzda önerdiğimiz yöntem ve yaklaşımlarla akciğer kanserinin teşhis ve tedavisi için disiplinlerin ortak bir akılla çalışmaları sayesinde tanı ve tedavide vakit kaybedilmeyecek. Ayrıca daha hızlı teşhis ve doğru tedavi uygulanabilecek. Akciğer kanseri erken evrelerde teşhis edildiğinde ve uygun tedavi uygulandığında tedavide başarı şansı yüksektir. Akciğer kanseri beklemez.”



Toplantıda konuşan Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirkaya da özellikle pandemi döneminde hasta sayılarında azalma olduğunu ancak kovid-19 şüphesiyle tomografisi çekilen bazı hastalarda erken evrede akciğer kanserinin yakalandığını anlattı.



Türkiye ilk 10 ülke arasında



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2018 yılı itibariyle yıl içinde 2 milyondan fazla kişiye (tüm kanserlerin yüzde 11.6’sı) akciğer kanseri tanısı konuyor.

Ölüm nedeni sıklığında, kanser nedeniyle gerçekleşen ölümler arasında erkeklerde yüzde 22 ile birinci olan akciğer kanseri, kadınlarda yüzde 13.8 ile meme kanserinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye akciğer kanserinin görülme sıklığında yüz binde 36.9 ile dünya sıralamasında dokuzuncu sırada yer alırken, erkeklerde yüz binde 70.6 ile Macaristan ve Sırbistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor.