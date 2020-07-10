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10.07.2020 - 22:49 | | DHA

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 66.52 kilometre açığında, saat 22.07'deki deprem, 33.93 kilometre derinlikte kaydedildi.

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