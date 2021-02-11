AkÄ±lalmaz detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ± BeÄŸendikleri kadÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶nderip...

Â Ankara Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde Suriye uyruklu 15 kiÅŸilik Ã§etenin fal ve bÃ¼yÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemesinin ardÄ±ndan ÅŸafak vakti baskÄ±n ile gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Suriyeli bÃ¼yÃ¼cÃ¼ler ile ilgili detaylar bir bir ortaya Ã§Ä±kmaya devam ediyor. BÃ¼yÃ¼cÃ¼lerin, insanlarÄ±n dini duygularÄ±nÄ± istismar ederek hem kolay yoldan para kazandÄ±klarÄ±, hem de servetlerine servet kattÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin bÃ¶lgelerinde de faaliyet gÃ¶steren din istismarcÄ±larÄ±, Arap Ã¼lkelerinde yaÅŸayan kiÅŸilere bÃ¼yÃ¼ yapÄ±yoruz diyerek iÅŸte bÃ¶yle kandÄ±rdÄ±.

BÃœYÃœ FÄ°YATI 5 BÄ°N 600 LÄ°RA



Sabah Gazetesi'nin haberine gÃ¶re; Suriyeli sahtekarlar, mÃ¼ÅŸteri temin etmek iÃ§in tek kullanÄ±mlÄ±k internet sitesi hazÄ±rlayarak fal ve bÃ¼yÃ¼ ilanÄ± verdi. Suudi Arabistan, Ä°ran, Irak, BirleÅŸik Arap EmirliÄŸi, Kuveyt, Katar, MÄ±sÄ±r gibi Arap Ã¼lkelerden irtibata geÃ§en mÃ¼ÅŸteriler, 5 bin 600 lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda istedikleri bÃ¼yÃ¼nÃ¼n yapÄ±lmasÄ± iÃ§in anlaÅŸtÄ±. Para ise, yasal olmayan yollardan bÃ¼yÃ¼cÃ¼lere gÃ¶nderildi. ParayÄ± alan bÃ¼yÃ¼cÃ¼ler, mÃ¼ÅŸteriler ile telefon Ã¼zerinden istenilen fal veya bÃ¼yÃ¼nÃ¼n detaylarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

OYUNCAK BEBEKLERÄ° BÃœYÃœDE KULLANDILAR



AltÄ±ndaÄŸ Ä°lÃ§esinde bodrum katÄ±ndaki daireyi aile oturacak diye kiralayan zanlÄ±larÄ±n, odanÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± fal ve bÃ¼yÃ¼ iÃ§in kullanacaklarÄ± heykel, oyuncak bebek, kuru kafa, yumurta, ellle dikilmiÅŸ bebek, Ã¶kÃ¼z kuru kafasÄ±, mumlar, Arap alfabesi ile yazÄ±lmÄ±ÅŸ metinler ile hazÄ±r hale getirdi.

BEÄžENDÄ°ÄžÄ° KÄ°ÅžÄ°NÄ°N FOTOÄžRAFINI GÃ–NDERÄ°P KENDÄ°SÄ°NE 'AÅžIK OLMASINI' Ä°STEDÄ°



Arap mÃ¼ÅŸterilerin bÃ¼yÃ¼cÃ¼lerden ilginÃ§ taleplerde bulunarak bÃ¼yÃ¼ yaptÄ±rmak istedikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bunlar arasÄ±nda, beÄŸendikleri kadÄ±nlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶nderip kendilerine aÅŸÄ±k edilmesi, eÅŸini veya sevgilisinin kendini baÄŸlanmasÄ±, zengin olma talebi, kÄ±skanÄ±p karÄ± kocayÄ± ayÄ±rma, Ã§ocuklarÄ± olmayan kiÅŸilerin Ã§ocuk istemesi gibi istekler ile bÃ¼yÃ¼ yaptÄ±rdÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

BÃœYÃœ PARASI Ä°LE 1 MÄ°LYON DEÄžERÄ°NDE OTOMOBÄ°L ALDILAR



TÃ¼rkiye'ye ilk geldikleri zaman yardÄ±m alarak geÃ§inen Suriyeli bÃ¼yÃ¼cÃ¼ler, insanlarÄ± kandÄ±rmanÄ±n kolay yolunu bulmalarÄ±n ardÄ±ndan servetlerine servet kattÄ±lar. Milyonluk otomobiller almaya ve lÃ¼ks bir yaÅŸam sÃ¼rmeye baÅŸlamalarÄ± Ã§evre halkÄ±nÄ±n da dikkatini Ã§ekti.

BÃ¼yÃ¼cÃ¼ler, oturduklarÄ± evleri polis baskÄ±nÄ±ndan koruman iÃ§in gÃ¼venlik kamerasÄ± taktÄ±rdÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken sÃ¼rekli olarak ikamet deÄŸiÅŸtirdikleri belirlendi.Â

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