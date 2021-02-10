DHA
• 10 Şubat 2021 - 13:57 • Son Güncelleme:
Son dakika! Dua okuyup, muska yazıyorlar! Büyü çetesine operasyon
Gelen bir son dakika haberine göre; muska yazma ve dua okuma gibi yöntemler kullanarak, büyü yaptığını iddia eden Suriyeli çeteye dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. 1 yıl öncesine kadar belediyeden yemek yardımı alırken şimdi lüks yaşam sürdüğü belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı. Polisleri bile şaşkına çeviren sözde büyücülük malzemeleri ise hayrete düşürdü.
DHA
• 10 Şubat 2021 - 13:57 • Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli çete tespit edildi. Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi.
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