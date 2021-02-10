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DHA
• 10 Şubat 2021 - 13:57 • Son Güncelleme:

Son dakika! Dua okuyup, muska yazıyorlar! Büyü çetesine operasyon

Gelen bir son dakika haberine göre; muska yazma ve dua okuma gibi yöntemler kullanarak, büyü yaptığını iddia eden Suriyeli çeteye dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. 1 yıl öncesine kadar belediyeden yemek yardımı alırken şimdi lüks yaşam sürdüğü belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı. Polisleri bile şaşkına çeviren sözde büyücülük malzemeleri ise hayrete düşürdü.

DHA
• 10 Şubat 2021 - 13:57 • Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli çete tespit edildi. Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi.

2İNTERNET SİTELERİ BİLE VAR

İNTERNET SİTELERİ BİLE VAR

Şüphelilerin, mağdurları buraya davet edip, para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaparak sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri tespit edildi.

3BÜYÜ YALANI

BÜYÜ YALANI

Çetenin ayrıca internet sitesi açtığı, bu site üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup, aynı şekilde büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

415 ADRESE BASKIN

15 ADRESE BASKIN

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında özel dizayn edilen büyü evinin de bulunduğu 15 adreste yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

5POLİSLER BİLE ŞAŞIP KALDI

POLİSLER BİLE ŞAŞIP KALDI

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli belgelere ve eşyalara el konuldu. Büyü merkezi olarak kullanılan evde yapılan aramada ele geçirilen eşyalar ise polisleri bile şaşkına çevirdi.

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Evde, büyü yapmada kullanıldığı öğrenilen kuru öküz kafası, küçük oyuncak bebekler, kırmızı renkli heykeller ve sandalyeye halatla bağlanmış oyuncak bebekler ele geçirildi. Büyü yapmada kullanılan çok sayıda eşyaya el konuldu.

7CİP VE VİLLA SATIN ALMIŞLAR

CİP VE VİLLA SATIN ALMIŞLAR

Öte yandan gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelilerin 1 yıl öncesine kadar belediyeden yemek yardımı aldığı, son 1 yıldır ise büyü yapma vaadiyle vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla cip ve villa satın alarak, lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

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Polis, operasyon kapsamında 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

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