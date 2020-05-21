21.05.2020 - 18:56 | | İHA
Akılalmaz olay! Aracı bu halde bırakıp kaçtı
Diyarbakır’da bir otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu merdivenlerden uçarak mağazanın önüne yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.
Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AOL 33 plakalı otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek merdivenlerden uçtu. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, olay sonrası araç sürücüsü otomobili bırakarak bölgeden kaçtı.
Araç bulunduğu yerden çekici ile çıkarılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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