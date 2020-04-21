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21.04.2020 - 11:26 | | DHA/İHA

Akılalmaz olay! Kocasının cesediyle iki gün...

 Antalya’nın Alanya ilçesinde 2019 yılında eşinin uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün boyunca cansız bedeniyle yaşayan Alman vatandaşı kadın da evinde ölü bulundu.

Akılalmaz olay! Kocasının cesediyle iki gün...

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen yıl öldüğünü fark etmediği eşinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky (52), evinde ölü bulundu.

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky'den 4 gündür haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Dün eve giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle içeri girdi. Evde Sylva Waltraud Umissky'nin cansız bedeni bulundu. Umissky'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 GÜN EŞİNİN CESEDİYLE YAŞAMIŞTI

Psikolojik sorunları olduğu ve alkol problemi yaşadığı öne sürülen Sylva Waltraud Umissky'nin 13 Kasım 2019 tarihinde, kanser hastası olan eşi Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın (74) uyuduğunu düşünerek üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Umissky, "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin diye üzerine çarşaf örttüm. İki gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş" demişti.

Akılalmaz olay Kocasının cesediyle iki gün...

İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattıİstanbul Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı. Trafiği durma noktasına geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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