MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...
ABONE OL
13.10.2020 - 18:17 |

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

ABD'de pizza siparişi veren bir kişi, hamurda jilet görünce dehşete düştü. Polis, pizzacıya hamuru gönderen şirketin eski çalışanının hamura jilet koyduğunu duyurdu. Eski çalışan gözaltına alındı.

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

ABD'nin Maine eyaletindeki Saco ilçesinde pizza siparişi veren bir müşteri, hamurda jilet olduğunu fark etti. Söz konusu durum üzerine müşteri polisi aradı. Müşterinin ihbarı üzerine pizzacıya giden polis, hamurun başka bir şirket tarafından pizzacıya gönderildiğini öğrendi ve o şirketin güvenlik kameralarını inceledi.

Nicholas Mitchell adlı bir çalışanın, pizza hamurlarına jilet koyduğunu gören polis, Mitchelli gözaltına aldı. Mitchelli'nin hamurlara neden jilet koyduğunun henüz bilinmediği ifade edildi.

    Tekirdağ'da fabrikada patlama! 3 işçi yaralıTekirdağ’da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu, ahşap ürün olan MDF üretimi yapılan fabrikada kaynak sırasında meydana gelen patlamada, 3 işçi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

    iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Son dakika... Yerli aşı için kritik toplantı: Türkiye’nin umudu bu odada

    Son dakika... Yerli aşı için kritik toplantı: Türkiye’nin umudu bu odada

    Sıradaki Haber