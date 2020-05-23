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23.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

AKINCI belgeseli yarın YouTube’da

Türkiye’nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olan Bayraktar AKINCI TİHA’nın geliştirme aşamalarının aylarca görüntülendiği “AKINCI” Belgeseli, yarın Baykar’ın YouTube kanalında yayınlanacak.

AKINCI belgeseli yarın YouTube’da

Savunma sanayiinde Türkiye’nin kritik bir eşiği daha aşmasını sağlayan önemli projelerden biri olan Bayraktar AKINCI TİHA, Baykar tarafından geliştirildi. Geliştirme aşamaları “AKINCI” adı verilen belgesel ile ilk kez gözler önüne serilecek. Belgeseli tanıtan iki fragmanı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yayınladı.

15 ayda tamamlandı

Bayraktar AKINCI TİHA’nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan yakın akşam saat 20.23’te Baykar’a ait ‘Baykar Tecnologies’ adlı YouTube kanalında ilk kez yayınlanacak. Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy’un yaptığı belgesel için İstanbul’da bulunan Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar AKINCI TİHA’nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2019’da başlayan belgesel projesi yaklaşık 15 ayda tamamlandı. Belgesel, Bayraktar AKINCI’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 6 Aralık 2019’a kadar olan zorlu ve yoğun çalışma döneminin yaşandığı son altı aylık süreci mercek altına alıyor. Belgeselde Baykar Teknik Müdürü Bayraktar ve mühendislik birimlerinin liderleri yapılan çalışmaları anlatıyor. Belgeselle birlikte Türkiye’de ilk kez yüksek teknolojiye sahip bir hava aracının geliştirilme süreci izleyicilerle buluşmuş olacak.

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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