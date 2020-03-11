Akıncı Üssü davası sanığı "kumpas" savunması yaptı

Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı müdahiller ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklardan Yavuz İstek savunmasını yaparken, İstek'in bazı fotoğraflar ve görsel malzemeyle hazırladığı slaytlar da salonda bulunan iki büyük perdeye yansıtıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen İstek, 15 Temmuz'da kendilerine "kumpas" kurulduğunu, asker ve halkın karşı karşıya getirildiğini öne sürdü.

Savunmasında Diyarbakır’dan Ankara'ya gelişine değinen İstek, terörle mücadele harekatı için Diyarbakır'dan uçaklar havalandığında terör örgütü sempatizanlarının bunu örgüte yakın internet sitelerine bildirdiklerini, bu sebeple zaman zaman başka illere giderek, oradan terörle mücadele harekatlarına başladıklarını ifade etti.

Ankara'ya da terörle mücadele harekatı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten İstek, Akıncı Üssü'ne saat 00.45 civarı indiklerini aktardı.

İstek, "Bize ne o saate kadar olan olaylardan ne de Başbakan ve Cumhurbaşkanının açıklamasından bahseden oldu. Kalkışma girişimi olduğunu saat 01.00 civarında öğrendik. Aramızda bu işin parçası olmayacağımızı konuştuk." ifadelerini kullandı.

Asıl görev yaptığı Eskişehir'deki birliğini aradığını, ancak ulaşamadığını savunan İstek, "Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezine saat 02.00 gibi askeri telefondan ulaşabildim. Akıncı Üssü 141. Filoda olduğumu söyledim." diye konuştu.

Üsten çıkamadıklarını, bu sebeple gece boyunca gazino bölgesi ve kamelyada vakit geçirdiklerini anlatan İstek, sabahleyin yıllık izindeki diğer amirine ulaştığını, olanları aktardığını ifade etti. İstek, amirinin önce "Beklemede kalın" dediğini, akşam saatlerinde ise savcılara ifade vermelerini istediklerini, kendilerinin de kolluğa teslim olduğunu anlattı.

Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken kendilerine darbe girişimine yönelik gelişmelerin aktarılmadığını belirten İstek, "Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezindeki personel prosedürleri uygulasaydı burada bulunmayacaktım." şeklinde savunma yaptı.

Bilirkişi raporlarının hatalı olduğunu ileri süren İstek, dosyadaki telsiz konuşmalarının da kendisine ait olmadığını iddia etti.

"Ben iddia edildiği şekilde ne mühimmat yüklü F-16 ile Akıncı'dan kalktım, ne MACH üstü geçiş yaptım ne de saat 05.10'da üsse indim." ifadesini kullanan İstek, FETÖ üyesi olmadığını savundu.

Davaya yarın devam edilecek.

İstek'e yönelik suçlamalar

Davanın iddianamesinde İstek'in, İbrahim Yozgat ile birlikte mühimmat yüklü F-16'yla Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiği, şehir üzerinde alçak uçuş yaptığı ve Akıncı Üssü'ne indiği belirtiliyor. İstek'in saat 03.15'te F-16 ile tekrar havalandığı, Ankara üzerinde uçuş yaptığı ve saat 05.10'da üsse döndüğü kaydedilen iddianamede, İstek'in ve darbe faaliyetlerinin başarıya ulaşması için çaba harcadığı kaydediliyor.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, 21 Ocak 2019'da verdiği esasa ilişkin görüşünde İstek'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istemişti.