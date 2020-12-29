Akrabalar arasÄ±nda kavgada silahlar konuÅŸtu! YaralÄ±lar var

Olay, Ã¶ÄŸleÂ saatlerinde, AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± KÃ¼Ã§Ã¼koluklu kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi.Â Akrabalar arasÄ±nda, borÃ§- alacak nedeniyleÂ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rÃ¼de kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen olayda,Â kim tarafÄ±ndan ateÅŸlendiÄŸi bilinmeyen tabancadan Ã§Ä±kan mermiler,Â SÄ±ddÄ±k Mermer (46), Halit MermerÂ (68) ve Abdullah Mermer'eÂ (44) isabet etti. KavgayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ±yla olay yerine gelen jandarma ekipleri,Â kavgayÄ± sonlandÄ±rdÄ±.Â Yaralanan 3 kiÅŸi ise saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Jandarma ekipleri tarafÄ±ndan kÃ¶yde gÃ¼venlikÂ Ã¶nlemiÂ alÄ±ndÄ±. OlayÄ± duyarak, yaralÄ±larÄ±nÄ±n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastaneyeÂ gelenlerÂ arasÄ±nda da arbede Ã§Ä±karken, jandarma mÃ¼dahale etti.Â Kavgayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.