MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Akrabalar arasÄ±nda kavgada silahlar konuÅŸtu! YaralÄ±lar var
ABONE OL
29.12.2020 - 16:12 | | DHA

Akrabalar arasÄ±nda kavgada silahlar konuÅŸtu! YaralÄ±lar var

Â AdÄ±yaman'da, akrabalar arasÄ±nda borÃ§- alacak nedeniyle Ã§Ä±kan kavgada SÄ±ddÄ±k Mermer, Halit Mermer ve Abdullah MermerÂ tabancayla vurularak, yaralandÄ±.Â

Akrabalar arasÄ±nda kavgada silahlar konuÅŸtu! YaralÄ±lar var

Olay, Ã¶ÄŸleÂ saatlerinde, AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± KÃ¼Ã§Ã¼koluklu kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi.Â Akrabalar arasÄ±nda, borÃ§- alacak nedeniyleÂ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rÃ¼de kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen olayda,Â kim tarafÄ±ndan ateÅŸlendiÄŸi bilinmeyen tabancadan Ã§Ä±kan mermiler,Â SÄ±ddÄ±k Mermer (46), Halit MermerÂ  (68) ve Abdullah Mermer'eÂ (44) isabet etti. KavgayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ±yla olay yerine gelen jandarma ekipleri,Â kavgayÄ± sonlandÄ±rdÄ±.Â Yaralanan 3 kiÅŸi ise saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Jandarma ekipleri tarafÄ±ndan kÃ¶yde gÃ¼venlikÂ Ã¶nlemiÂ alÄ±ndÄ±. OlayÄ± duyarak, yaralÄ±larÄ±nÄ±n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastaneyeÂ gelenlerÂ arasÄ±nda da arbede Ã§Ä±karken, jandarma mÃ¼dahale etti.Â Kavgayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Maltepe'de vahÅŸet! ÖÄŸretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; Ä°stanbul Maltepe'de bir kiÅŸi eski sevgilisi olduÄŸu iddia edilen kadÄ±nÄ±n önce boÄŸazÄ±nÄ± kesti. ArdÄ±ndan üzerine yanÄ±cÄ± madde döktükten sonra ateÅŸe verdi. Özel bir üniversitede öÄŸretim görevlisi olan Aylin Sözer feci ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybederken, ÅŸüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldÄ±rdÄ±. Kemal Delbe gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çevredekiler linç giriÅŸiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadÄ±na ait altÄ±n kolyeler çÄ±ktÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Bakan Selçuk'tan 'Aylin Sözer' açÄ±klamasÄ±: Dava sürecinin takipçisi olacaÄŸÄ±z

Bakan SelÃ§uk'tan 'Aylin SÃ¶zer' aÃ§Ä±klamasÄ±: Dava sÃ¼recinin takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z

Tüm çalÄ±ÅŸanlar için geçerli! En düÅŸüÄŸü...

TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in geÃ§erli! En dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼...

Maskeler ne zaman çÄ±kacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman Ã§Ä±kacak? Tarih verdi

KonyalÄ± ÅŸehit asker son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

KonyalÄ± ÅŸehit asker son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet