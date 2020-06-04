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04.06.2020 - 05:17 | | DHA

Akşam eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı

Denizli'nin Güney ilçesinde öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan evli 3 çocuk annesi Hatice Batmazın (55), bugün Cindere Baraj Göletinde cesedi bulundu. Batmazın düşerek öldüğü sanılıyor.

Akşam eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı

Güney ilçesine bağlı Orta Mahalle'de oturan Hatice Batmaz, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Batmaz için endişelenen yakınları polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Batmaz'ın saat 16.00 sıralarında Cindere Baraj Göleti yakınlarında görüldüğü ihbarı üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve arama kurtarma dernek üyelerinin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Su Altı Arama Kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi.

Akşam eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı


Ekiplerinin 11 saat süren aramalarının ardından Batmaz'ın cansız bedenini Cindere Baraj göletinde bulundu. Botla gölete giren itfaiyenin dalgıç ekibi, Batmaz'ın cesedini sudan çıkartıp, göl kenarına getirdi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi de inceleme yaptı. Batmazın baraj göletine düşerek öldüğü sanılırken, cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akşam eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı


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