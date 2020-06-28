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28.06.2020 - 14:23 | | DHA

Aksaray’da veliler sosyal mesafeyi unuttu

Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlara alınırken, okul önlerinde bekleyen veliler sosyal mesafeye uymaları konusunda polis tarafından uyarıldı. Üniversite adayı Asım Akyayla'nın su almak için girdiği markette unuttuğu kimliği ise polis tarafından son anda yetiştirildi.

Aksaray’da veliler sosyal mesafeyi unuttu

Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde AYT'ye giren öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı. Sosyal mesafe kuralını unutan veliler ise polis tarafından sık sık uyarıldı.

POLİS, ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİNİ YETİŞTİRDİ

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sınava giren Asım Akyayla ise su almak için girdiği markette kimliğini unuttuğunu fark ederek polisten yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Ali Ekici, unutulan kimliği marketten alıp Akyayla'ya sınav öncesi ulaştırıp, salona girmesini sağladı.

Yanan suyu görenler gözlerine inanamıyorDÜZCE'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.
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