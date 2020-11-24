Aktif Rasyosu nedir? Aktif Rasyosu ne amaçla uygulama konmuştur?

BDDK Aktif Rasyosu ne demek? Yen tip koronavirüs ile birlikte ekonomide gündeme gelen Aktif Rasyosu, olumsuz etkileri en aza indirmek, bankaların kaynaklarını faydalı şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla alınan kararla yürürlüğe girmişti. AR olarak ifade edilen Aktif Rasyosu neden kaldırıldı?

AKTİF RASYOSU NEDİR?

Aktif Rasyosu olarak adlandırılan bir denkleme, formüle göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

AKTİF RASYOSU NEDEN UYGULAMAYA KONDU?

BDDK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu dönemde, pandemi sürecinin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en aza indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Aktif Rasyosu düzenlemesi hayata geçirdiklerini bildirmişti.

Ancak Aktif Rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları kapsamında tekrar değerlendirilmesi sonucunda, AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin tüm Kurul kararlarının 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.