MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi I Alanya'da 'tapulu alanım' deyip, yolu kapattı
ABONE OL
15.05.2020 - 15:46 | | DHA

Son dakika haberi I Alanya'da 'tapulu alanım' deyip, yolu kapattı

Son dakika gelen haberine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde A.S. adlı kadın, çevreyoluna bağlanan tali yolu, kendi mülkü olduğu gerekçesiyle kapattı. Mahalle muhtarı Muammer Asiltürk, belediyeyle görüştüklerini ve alternatif bir yol açacaklarını söyledi.

Son dakika haberi I Alanya'da 'tapulu alanım' deyip, yolu kapattı

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde, D-400 karayoluna bağlanan ve 56 yıldır kullanılan Karagedik bölgesindeki tali yol, A.S. adlı kadın tarafından özel mülkü olduğu gerekçesiyle tel örgüyle kapatıldı. Mahallenin üst kısımlarından Syedra Antik Kenti ve bazı otellerin iniş yolu olarak kullanılan yolun Alanya 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla kapatılmasının ardından, burayı kullananlar zor anlar yaşadı.

'KEŞKE BİZE SÖYLESELERDİ ÖNLEM ALIRDIK'

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, olay sonrası yolu kapatan vatandaşla görüştüklerini ve tapulu alanı olduğunu öğrendiklerini söyledi. Asiltürk, “Bu yol otobüslerin geçtiği güzergah. Kargıcak Mahallesi'nin üst kısımlarından gelen halk otobüsleri ve yerli halk sahil yoluna çıkmak için burayı kullanıyor. Otobüsler bu yoldan geçerek merkeze gidiyor. Buranın kuzey bölgesi Antik Syedra Kalesi. Turistler ve doğu bölgesine gitmek isteyenler de bu yoldan geçiyor. Arsa sahibi buranın tapulu malı olduğunu söyledi. Biz de 'Tamam' dedik. Kapatabilirler, öyle bir hakları olabilir ama keşke bize söyleselerdi, biz de ona göre önlemini alsaydık. Arsa sahibi Alanya Belediyesi'ne bildirdiğini söyledi. Belki belediyenin bizlere söylemeye fırsatı olmamıştır. Alanya Belediyesi'yle aramızda bir sorun yok" diye konuştu.

Son dakika haberi I Alanyada tapulu alanım deyip, yolu kapattı

Alternatif olarak kapatılan yolun yanındaki dere yatağını kullanacaklarını söyleyen Asıltürk, “Bu yol 1964 yılında açılmış. Yaklaşık 56 yıldır kullanıyor. Buradan geçemeyen vatandaşlar 1,5 kilometre doğudan, 1,5 kilometre batıdan olmak üzere toplam 3 kilometrelik yolu dolaşmak zorunda kalıyor. Bu yolun bir an önce açılması lazım" dedi.

 

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özel Harekat Polisleri, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor

Özel Harekat Polisleri, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, bayramda karantina olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, bayramda karantina olacak mı?

Sıradaki Haber