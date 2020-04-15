15.04.2020 - 10:42 | | AA
Alanya'da villada partiye 31 bin 500 lira 'sosyal mesafe' cezası
Antalya'nın Alanya ilçesinde villada parti yapan 10 kişiye, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir villada parti yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti.
Adrese giden ekipler, villadaki 10 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası verdi.
Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Corona denetiminde ilginç diyalog: “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?"Okmeydanı’da corona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetleyen polis ve zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini bilgilendirerek etiket fiyatlarını kontrol etti. Denetim esnasında dışarıda maskesiz dolaşan bir genci durduran polis “Ben Suriyeliyim” diyen gence, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?” cevabını vererek caddeden uzaklaştırdı.