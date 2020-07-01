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01.07.2020 - 20:30 | | DHA

Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Gelen bir son dakika haberine göre, sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan E.B. tutuklandı.

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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