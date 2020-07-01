01.07.2020 - 15:00 | | DHA-AA
Son dakika... Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: 11 kişi gözaltına alındı!
Gelen bir son dakika haberine göre, sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir" denildi.