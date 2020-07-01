MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: 11 kişi gözaltına alındı!
ABONE OL
01.07.2020 - 15:00 | | DHA-AA

Son dakika... Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: 11 kişi gözaltına alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Son dakika... Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: 11 kişi gözaltına alındı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir" denildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Albayrak hakkındaki ahlaksız paylaşımlarla ilgili flaş gelişme! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başsavcılıktan Bakan Albayrak ve ailesine hakarete soruşturma
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı
Tatilciler Antalya'nın Kleopatra Plajı'na akın ettiAntalya'nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, Kleopatra Plajı'nda serinlemek için denize girdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Polis sıcak havada zorlanınca çareyi şemsiyede buldu

Polis sıcak havada zorlanınca çareyi şemsiyede buldu

Sıradaki Haber