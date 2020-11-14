‘Aldatma öldürme gerekçesi değil boşanma konusu olabilir’

Şüpheli Soner Yanıkoğlu hakkında, “tasarlayarak eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianamede, şüphelinin eşini kendisini aldattığını söylediği için öldürdüğü yönündeki beyanlarının ancak bir boşanma davasına konu olabileceği, bu ifadeden dolayı şüpheli hakkında haksız tahrik indirimi uygulanamayacağına işaret edildi.



İddianamede, genç kadının ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşındayken Soner Yanıkoğlu ile evlendiği, çiftin Soner Yanıkoğlu’nun ailesiyle birlikte yaşadığı, bu nedenle sorunlar yaşadığı, hamile kalınca eşinin askere gittiği belirtildi. Psikolojik sorunlar nedeniyle Soner Yanıkoğlu’nun çürük raporu alarak dört ay sonra askerden döndüğü belirtilen iddianamede, genç kadının doğum yaptıktan sonra da eşinden şiddet gördüğü için bir ay uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi. Şiddet nedeniyle evi terk eden Emine Yanıkoğlu’nun, olaydan iki gün önce ameliyat olan üvey annesine bakmak için babaevine gittiği ve ayrı ev tutmayı reddeden eşinden eşyalarını istediği ifade edildi.



‘Haksız tahrik yok’



İddianamede ayrıca zanlının cinayeti işledikten sonra gülümseyerek evden uzaklaştığı ifade edildi. İddianamede, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Kenan Çetin, şüphelinin ikinci kez eve geldiğinde sırt çantasında pompalı tüfek olmasının cinayeti tasarladığını gösterdiğine işaret etti. Şüphelinin eşini, kendisini aldattığını söylediği için öldürdüğü yönündeki beyanlarının ancak bir boşanma davasına konu olabileceğini belirten cumhuriyet savcısı, bu beyanlardan ötürü şüpheli hakkında haksız tahrik indirimi uygulanamayacağını vurguladı. Savcı, şüphelinin bu nedenle, “tasarlayarak eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



Kapıyı kırıp vurdu



İdianamede ifadesine yer verilen Yanıkoğlu şöyle konuştu:“Eve gidip eşyaları aldım. Birkaç yıl önce internetten satın aldığım pompalı tüfeği de bir başkasına satmak için yanıma aldım. Tekrar eşimin yanına gittiğimde, ‘neden eve dönmüyorsun, çocuğumuza neden bakmıyorsun’ diye sordum. Bana, ‘seni sevmiyorum, seni istemiyorum, seni defalarca aldattım’ deyince sırt çantasında bulunan tüfeği çıkarttım. Eşim başka bir odaya kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıya ateş ettikten sonra ayağımla vurarak açtım, hiç bir şey söylemeden diz çöken eşime ateş ettim.”