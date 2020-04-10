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10.04.2020 - 12:58 |

Alef dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimer yer alıyor? Alef dizisi hangi kanaldan izlenecek?

Alef dizisi için araştırmalar başladı. Bugün yayınlanmaya başlanan Alef dizisi oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalioğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Emin Alper oturuyor. Peki Alef dizisi hangi kanaldan izlenecek?

Alef dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimer yer alıyor? Alef dizisi hangi kanaldan izlenecek?

Alef dizisinin ilk iki bölümü bu akşam Blu TV ekranında yayınlanacak. Dijital platform ve FX Türkiye'den izlenebilecek olan Alef dizisinin başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Emin Alper oturuyor.

ALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı Alef dizisi 10 Nisan 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de izleyiciler ile buluşacak.

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasından sonra ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesi anlatılıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

ALEF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kenan İmirzalıoğlu
Ahmet Mümtaz Taylan
Melisa Sözen

 ALEF DİZİSİ FRAGMAN

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