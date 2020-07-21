ALES/1 2020 ne zaman? ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için kısa bir süre kaldı. 2020 Yılının ilk ALES oturumu için başvurular Mart ayında alınmıştı. ALES/1 başvuruları sona erdikten sonra sınav günü ve sınav yerleri merak konusu oldu. Peki ALES 2020 ne zaman? sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl iki kez uygulanacak. ALES/1 ve ALES/2 olarak ayrılan sınavların ilki için başvuru işlemleri tamamlandı. ALES sınavına girmek isteyen fakat başvuru tarihlerini kaçıranlar ALES/2 başvurusunda bulunabilecek. Peki ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ALES/ ve ALES/2 sınavları hakkında bilinmesi gerekenler...
ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. ALES/1 için sınav yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM tarafından ALES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
ALES/1 sınavı sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 7 Ocak 2020 tarihinde duyurulacak.