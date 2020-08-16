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16.08.2020 - 15:47 |

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanır? ALES puan hesaplama...

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES sona erdi. Sınavın bitişiyle birlikte ALES/1 puan hesaplamaları gündem oldu. Öte yandan sıklıkla da ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu soruluyor.

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanır? ALES puan hesaplama...

Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES sınavı bugün saat 10.15'te başladı. 2020'nin ilk ALES sınavında adaylar ter döktüler. Sınav biter bitmez ALES puan hesaplama ve sonuç tarihi trend oldu.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sınavı 7 Eylül tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

 

 

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