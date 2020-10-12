ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2020 ALES/2 başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuruları alınmaya devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ALES/2 başvuruları 1 Ekim itibariyle alınmaya başlanmıştı. Başvurular bugün sona erecek. Sınava girmeyi düşünen ve henüz başvuru yapmayan adaylar ALES/2 başvurularını ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden bugün saat 23:59'a kadar yapabilecek. Peki ALES/2 başvuru ücreti ne kadar?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/2 sınav sonuçlarının 7 Ocak 2021 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES sınavına girmek isteyen adaylar elektronik ortam üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra 130 TL olan başvuru ücretini ödedikten sonra başvuru işlemini tamamlamış olacak.

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