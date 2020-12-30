ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen ALES/2 sınav tarihini ÖSYM açıkladı mı?

ALES/2 sınav tarihi adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağlayacağı 2020 ALES/2 sınavı bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" denilmişti. Yapılan açıklamanın üzerinden geçen zaman zarfında sınava katılım sağlayacak olan adaylar ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu sorularına yanıt aramaya başladı. Peki ALES/2 sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

ERTELENEN ALES/2 SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK? TARİH BELLİ OLDU MU?

ALES/2 sınavının ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. 22 Ocak'a kadar uzatıldığı duyurulan yüz yüze eğitimin son kabine toplantısının ardından 15 Şubat tarihine ertelendiği açıklandı. ALES/2 sınavının da yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ilan edilecek bir tarihte gerçekleştirilmesi hedefleniyor.