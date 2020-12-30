ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen ALES/2 sınav tarihini ÖSYM açıkladı mı?
Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES/2 sınavının ne zaman alınacağı adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm sınavlar ertelenmişti. Sınavların ertelendiğinin duyurulmasının ardından geçen süre zarfında adaylar ALES/2 sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı. Peki ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?
ALES/2 sınav tarihi adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağlayacağı 2020 ALES/2 sınavı bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" denilmişti. Yapılan açıklamanın üzerinden geçen zaman zarfında sınava katılım sağlayacak olan adaylar ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu sorularına yanıt aramaya başladı. Peki ALES/2 sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?
ERTELENEN ALES/2 SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK? TARİH BELLİ OLDU MU?
ALES/2 sınavının ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. 22 Ocak'a kadar uzatıldığı duyurulan yüz yüze eğitimin son kabine toplantısının ardından 15 Şubat tarihine ertelendiği açıklandı. ALES/2 sınavının da yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ilan edilecek bir tarihte gerçekleştirilmesi hedefleniyor.