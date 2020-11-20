ALES 2020 ne zaman? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES için geri sayım başladı! Uzun vadeli kariyer planı yapanlar için önemli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavı (ALES) geç başvuruları da 4 Kasım'da alındı. Başvuru koşullarını taşıyan sayısız aday, başvuru işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi gözler ALES sınavını yapılacağı tarihte.

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 1-12 Ekim'de ilk başvuruları alınan ve 4 Kasım'da da geç başvuruları tamamlanan ALES, 6 Aralık 2020 tarihinde hayata geçirilecek.

2020 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların; lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılabilecek puan almalarını sağlayan sınav olan ALES 2 sonuçları da 7 Ocak 2021 tarihinde duyurulacak.