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23.09.2020 - 11:30 |

ALES başvuru tarihi 2020 ne zaman, ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

2020 Yılında iki kez uygulanacak olan ALES sınavlarının ilki sona erdi. ALES/1 sınavına kaçıran adaylar, ALES 2 için arayışa geçti. Peki ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES 2020 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman uygulanacak?

ALES başvuru tarihi 2020 ne zaman, ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

ÖSYM 2020 Sınav takviminde ALES 2 detaylarına yer verdi. ALES 2 başvuru tarih aralığı ve sınav tarihi belirlendi. İşte ALES 2 sınavına katılacak adayların bilmesi gerekenler...

ALES 2 BAŞVURU TARİHLERİ 2020

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) 1-12 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti : 130,00 TL

ALES 2 NE ZAMAN?

ALES 2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

 

 

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