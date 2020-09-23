23.09.2020 - 11:30 |
ALES başvuru tarihi 2020 ne zaman, ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?
2020 Yılında iki kez uygulanacak olan ALES sınavlarının ilki sona erdi. ALES/1 sınavına kaçıran adaylar, ALES 2 için arayışa geçti. Peki ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES 2020 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman uygulanacak?
ÖSYM 2020 Sınav takviminde ALES 2 detaylarına yer verdi. ALES 2 başvuru tarih aralığı ve sınav tarihi belirlendi. İşte ALES 2 sınavına katılacak adayların bilmesi gerekenler...
ALES 2 BAŞVURU TARİHLERİ 2020
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) 1-12 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti : 130,00 TL
ALES 2 NE ZAMAN?
ALES 2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.