ALES başvuru tarihi ne zaman son, ALES başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES sınavlarının ilki sona erdi. Sıra ikinci oturumda olan ALES sınavının bu yıl son oturumunun başvuru işlemleri alınıyor. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavına katılım sağlamak isteyenler ALES/2'nin ne zaman uygulanacağını öğrenmek istiyor. İşte ALES 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 başvuru ücreti 130 TL.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

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