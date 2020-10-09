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09.10.2020 - 10:33 |

ALES başvuru tarihi ne zaman son, ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuruları alınmaya devam ediyor. 1 Ekim'de başlayan ALES başvuru tarihi 12 Ekim'de sona erecek. Peki aLES başvurusu nasıl yapılır, ALES başvuru ücreti 2020 ne kadar?

ALES başvuru tarihi ne zaman son, ALES başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES sınavlarının ilki sona erdi. Sıra ikinci oturumda olan ALES sınavının bu yıl son oturumunun başvuru işlemleri alınıyor. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavına katılım sağlamak isteyenler ALES/2'nin ne zaman uygulanacağını öğrenmek istiyor. İşte ALES 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 başvuru ücreti 130 TL.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

 ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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