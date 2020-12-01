ALES ertelendi mi? ALES/2 2020 sınavı iptal mi, yapılacak mı? ÖSYM gerekeni açıkladı

1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuru işlemleri alınan ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. Normalde 6 Aralık 2020 Pazar günü uygulanacak olan ALES sınavı için heyecan dorukta. Peki hafta sonu yasaklarının geri gelmesiyle birlikte sınavlar da ertelendi mi? ALES/2 sınavı ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte ALES adaylarının öğrenmek istediği bilgiler...

ALES ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

Konuya ilişkin ÖSYM'DEN son dakika açıklaması geldi. ÖSYM, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendi." diye belirtti.