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01.12.2020 - 17:52 |

ALES ertelendi mi? ALES/2 2020 sınavı iptal mi, yapılacak mı? ÖSYM gerekeni açıkladı

ÖSYM tarafından bu hafta sonu uygulanacak olan ALES/2 sınavı için heyecan doruktaydı. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüse karşı alınan önlemler arasına yenileri geldi. Bu kararlar arasında sınavlar da yer aldı. Adaylar ise katılım sağlayacağı sınavlar hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Peki 6 Aralık'ta uygulanacak olan ALES sınavı ertelendi mi, yapılacak mı? ALES 2020'nin ikinci oturumu iptal mi oldu? İşte ÖSYM'den son dakika açıklama...

ALES ertelendi mi? ALES/2 2020 sınavı iptal mi, yapılacak mı? ÖSYM gerekeni açıkladı

1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuru işlemleri alınan ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. Normalde 6 Aralık 2020 Pazar günü uygulanacak olan ALES sınavı için heyecan dorukta. Peki hafta sonu yasaklarının geri gelmesiyle birlikte sınavlar da ertelendi mi? ALES/2 sınavı ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte ALES adaylarının öğrenmek istediği bilgiler...

ALES ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

Konuya ilişkin ÖSYM'DEN son dakika açıklaması geldi. ÖSYM, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendi." diye belirtti.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 1 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.
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