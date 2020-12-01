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01.12.2020 - 19:29 |

ALES ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ertelenen sınavlar

ALES sınavı hakkında peş peşe sorular gelmeye devam ediyor. 2020 Yılının ikinci oturumu ALES, 6 Aralık 2020 Pazar günü uygulanacaktı. Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler arasında önümüzdeki günlerde uygulanacak olan sınavlar da yer aldı. Bunlardan biri de ALES/2 sınavı oldu. Son dakika haberleri adayların kafalarını karıştırdı. ALES ertelendi mi, ne zaman yapılacak soruları artış gösterdi. İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...

ALES ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ertelenen sınavlar

Her yıl düzenli olarak uygulanan ALES sınavı bu yıl iki kez yapılacaktı. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde yayımlanan tarihler adayların hazırlanması konusunda yardımcı niteliğindeydi. Fakat dünya gündeminde ve ülkemizin gündeminde yer alan koronavirüs salgını düzeni değiştirdi. Sınavlaır da etkileyen bu durum bazı tarihlerin ertelenmesine neden oldu. Peki ALES sınavı da ertelenen sınavlar arasında mı yer alıyor?

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES/2 sınavı ertelendi. Konuya ilişkin ÖSYM'den son dakika yeni tarih duyurusu geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ERTELENEN SINAVLAR

ÖSYM, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında

ALES/2
YÖKDİL/2
DUS-STS Diş Hekimliği
e-YDS/13
DİB-MBSTS
YDUS
DHBT

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