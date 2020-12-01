ALES ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ertelenen sınavlar

Her yıl düzenli olarak uygulanan ALES sınavı bu yıl iki kez yapılacaktı. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde yayımlanan tarihler adayların hazırlanması konusunda yardımcı niteliğindeydi. Fakat dünya gündeminde ve ülkemizin gündeminde yer alan koronavirüs salgını düzeni değiştirdi. Sınavlaır da etkileyen bu durum bazı tarihlerin ertelenmesine neden oldu. Peki ALES sınavı da ertelenen sınavlar arasında mı yer alıyor?

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES/2 sınavı ertelendi. Konuya ilişkin ÖSYM'den son dakika yeni tarih duyurusu geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ERTELENEN SINAVLAR

ÖSYM, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında

ALES/2

YÖKDİL/2

DUS-STS Diş Hekimliği

e-YDS/13

DİB-MBSTS

YDUS

DHBT