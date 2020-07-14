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14.07.2020 - 14:27 |

2020 ALES geç başvuru ekranı! ALES geç başvuru işlemi nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından ALES geç başvuru işlemleri bugün alınıyor. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES sınavının ilki bu yıl 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. 13-23 Mart tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru ile sınava katılım hakkı elde edebilecek. 2020 ALES geç başvuru ekranı ve başvuru ücreti hakkında merak edilenler...

2020 ALES geç başvuru ekranı! ALES geç başvuru işlemi nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuruları 13-23 Mart tarihleri arasında ÖSYM tarafından alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru işlemlerini kaçıran adaylar geç başvuruların ne zaman alınacağını merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada geç başvuruların 14 Temmuz tarihinde alınacağı duyuruldu. ÖSYM geç başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını merak eden adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki ALES geç başvuru işlemleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi tarafından TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti olarak adaylar 195 TL ücret ödeyecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru işlemleri 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ALES 2020/2 SINAV TARİHİ

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES 2020/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

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