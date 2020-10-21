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21.10.2020 - 16:07 |

Ales Kaç Yıl Geçerli? 2020 Ales Sınavı Puanı Geçerlilik Süresi

ALES sınavının kaç yıl geçerlilik sağladığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sınava girdikten sonra sonucu alan adaylar bunu ne kadar süreyle kullanabileceklerini öğrenmeye çalışmaktadır. Peki, ALES kaç yıl geçerli? 2020 ALES sınavı puanı geçerlilik süresi.

Ales Kaç Yıl Geçerli? 2020 Ales Sınavı Puanı Geçerlilik Süresi

Resmi internet sitesinden sonuçları öğrendikten sonra birçok insan ALES sınavının süresini merak ediyor. Farklı zaman dilimlerinde bunu kullanmak isteyen öğrenciler sınavın geçerlilik süresini bilmek istemektedir.

ALES Kaç Yıl Geçerli?

Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı olarak da bilinen ALES, özellikle kariyer amaçlı büyük bir öneme sahiptir. Öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici ya da araştırma görevlisi gibi pek çok devlet kurumu kapsamındaki atama için bu sınava girilmektedir. Bu kadrolara atama yapılabilmesi için ÖSYM tarafından hazırlanmış olan sınava girilmesi gerekmektedir.

Güncel bilgiler doğrultusunda ise ALES sınavının açıklandığı tarihten itibaren, bu sınavın geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiş durumda. Yani sınava giren kişiler 5 yıl boyunca farklı yıllar içerisinde bu sınavı kullanmaya hak kazanmış oluyor. Genelde Ağustos ayında açıklanan sonuçlar ile beraber, sınava giren kişiler sonucu aldıktan sonra 5 yılının Ağustos ayına kadar bunu kullanma hakkına sahiptir.

Devlet kurumunda atama bekleyen birçok kişi ALES sınavına girmek de ve bu sınavın geçerlilik süresini öğrenmeye çalışmaktadır. Özellikle akademik personeller için büyük bir öneme sahip olan bu sınav, kişisel olarak mesleği icra edebilmek için büyük bir üne sahiptir. Fakat birçok kişi bu sınava girdikten sonra aynı yıl itibariyle kullanmak istemeyebiliyor. İşte böyle durumlarda sınava girdikten sonra 5 yıl boyunca ALES sonucunu kullanmak mümkün. Geçerlilik süresi 5 olan bu sınav sayesinde, birçok kişi 5 yıl boyunca tercih yapma imkanı elde edebilmektedir. Böylece 5 yıl süre ile kazanma imkanı yakalanıyor.

Avukatı kör eden peruklu saldırgan müvekkilin kocası çıktıKonya'nın Akşehir ilçesinde, avukat Asilcan Tuzcu'ya evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ferdi Ö., genç avukatın boşanma davasına baktığı kadının eşi çıktı. Saldırıda peruk taktığı tespit edilen Ferdi Ö.'nün daha önce dava kapsamında banka hesapları ile üzerine kayıtlı gayrimenkullere tedbir koyulması nedeniyle avukat Tuzcu'yu tehdit ettiği öğrenildi.
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