ALES ne zaman? ALES/1 2020 sınav yerleri belirlendi mi, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES, 2020 Yılında iki kez uygulanacak. Peki ALES/1 ve aLES/2 sınavları ne zaman? ALES/1 sınav yerleri belirlendi mi, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? aLES/2 sınavına katılmak isteyenler, haberimizin içeriğinden ALES başvuru ve sınav tarihlerini öğrenebilir.

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. ALES/1 için sınav yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM tarafından ALES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ALES/1 sınavı sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 7 Ocak 2020 tarihinde duyurulacak.