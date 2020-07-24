ALES ne zaman? ALES/1 2020 sınav yerleri belirlendi mi, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecan dorukta. Bu yılın ilk ALES oturumu ne zaman uygulanacak? ALES'e katılacak adaylar sınava nerede katılacaklarını merak etmeye başladı. Peki ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES, 2020 Yılında iki kez uygulanacak. Peki ALES/1 ve aLES/2 sınavları ne zaman? ALES/1 sınav yerleri belirlendi mi, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? aLES/2 sınavına katılmak isteyenler, haberimizin içeriğinden ALES başvuru ve sınav tarihlerini öğrenebilir.
ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. ALES/1 için sınav yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM tarafından ALES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
ALES/1 sınavı sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 7 Ocak 2020 tarihinde duyurulacak.